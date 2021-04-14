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وزارة التعليم تستعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من العام 2021

14 نيسان / أبريل 2021 11:19

وزارة التعليم تستعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من العام 2021
وزارة التعليم تستعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من العام 2021

غزة- الرأي

 استعرضت وزارة التربية والتعليم العالي إنجازاتها خلال الربع الأول من العام 2021.


جاء ذلك، خلال لقاء عقد بغزة برئاسة وكيل الوزارة د. زياد ثابت وحضور المدراء العامون ومدراء التربية.


وأوضح ثابت أن اللقاء يأتي بهدف النقاش التشاركي واستعراض ما تم تنفيذه من إنجازات وأنشطة هامة في ضوء الخطة التشغيلية، والتعرف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لعلاجها، وذلك في إطار تحقيق الأهداف العامة والخاصة للوزارة.


وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الإدارات والمديريات مع إتاحة الفرصة للنقاش والحوار والاستفسار من قبل الحضور.

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