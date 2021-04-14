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"تشجيع الاستثمار" تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

14 نيسان / أبريل 2021 11:29

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، واللجنة الحكومية لتمويل المشاريع الصغيرة عن استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن (بدون فوائد).

وقالت الهيئة، إن استقبال الطلبات سيكون الكترونيا من خلال الرابط التالي (نظام الدخول الموحد الحكومي)، حيث يوجد رابط لتسجيل طلبات المشاريع القائمة، ورابط لتسجيل المشاريع الجديدة. https://e.services.gov.ps/apps/available?serviceName_ser،  للاطلاع على شروط الاستفادة والوثائق المطلوبة من خلال الرابط التالي http://www.ipa.ps/pipe/article/activites/201.html. 

وأكدت على ضرورة إحضار جميع المرفقات المطلوبة قبل تعبئة طلب التمويل، حيث لا يمكن للمستفيد التسجيل لأكثر من طلب، مشيرةً إلى أن التسجيل ينتهي مساء يوم الخميس 22/04/2021.

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