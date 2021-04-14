نيابة الوسطي و أعضاء النيابة يناقشان تقييم الأداء لجودة الخدمات العدلية

غزة- الرأي

ناقش رئيس نيابة الوسطي المستشار نهاد الرملاوي، مع أعضاء النيابة المشرفين على المراكز الشرطية في المحافظة تقييم الأداء الشهري، وآليات الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن في قطاع العدالة، و تنفيذ الخطة التشغيلية للمراكز الشرطية والوحدات الإدارية، لتحقيق عدالة الاجراء والنهوض بمنظومة العدالة الجنائية.

كما تم مناقشة تنفيذ مشروع تطوير لوائح الاتهام، لتشمل تفاصيل وقائع القضية، مفصلة ، التي تعين وكيل النيابة المترافع على أداء مهامه أمام القاضي، وتشكل حالة من الردع العام، كما تم مناقشة تعزيز ومتابعة نشر الوعي بين موظفي النيابة ومتلقي الخدمات العدلية للمحافظة على النظافة وبيئة العمل والمحافظة على الممتلكات والمرافق العامة وفقنا للتعميم الصادر عن النائب العام.



ودار حوار مفصل عن الآثار الايجابية لتطبيق نظام اجراءات التفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل والنظارات واستمراريته بهدف تحقيق الرقابة علي جهات انفاذ القانون، وسلامة اجراءات الاحتجاز بشكل مشروع، والالتزام بمعايير حقوق الانسان وضمانات المتهمين وفق القوانين الوطنية. فضلا عن تطبيق القرارات الصادرة من ديوان النائب العام والتي تهدف لإرساء العدالة المجتمعية

واستمع المستشار الرملاوي الي الملاحظات الإجرائية لأعمال وكلاء النيابة العامة وأبرز الانجازات في محاربة الجريمة وتضافر الجهود مع الشركاء من المؤسسة الشرطية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني للحد منها، ومعالجتها بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز رد المظالم وتحقيق الامن والسلم المجتمعي