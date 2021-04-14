النيابة بخانيونس تناقش آليات متابعة أرشفة الملفات الجزائية إلكترونياً

غزة- الرأي

ناقش مدير نيابة تنفيذ الأحكام المستشار محمد صالح، آليات متابعة ودقة وسلامة أرشفة الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية عبر برنامج العدالة الجنائية؛ بهدف تحقيق العدالة، وإرساء سيادة القانون، وتحقيق الردع الخاص والعام للجريمة، فضلاً عن متابعة الإشراف وتغذية صحيفة السوابق الجنائية الصادرة عن الجهات المختصة.



جاء لك، خلال زيارته لسرايا نيابة خانيونس ولقائه برئيسيها المستشار كرم حسنين وبحضور رئيس القلم تغريد الهمص، ورئيس قلم تنفيذ الأحكام زياد ابو العوف .



كما وناقش اللقاء الآثار الإيجابية للجولات التفقدية على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام الحقوق والحريات لهم، و إبداء الرأي القانوني فيما يستشكل على أعضاء النيابة من أمور متعلقة بقضايا التنفيذ.