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الإعدام رميًا بالرصاص لمدان بالتخابر والتدخل بالقتل

14 نيسان / أبريل 2021 11:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في هيئة القضاء العسكري بغزة، حكما الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص على مدان بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية وتهمة التدخل في القتل.

وقالت المحكمة، إنها أصدرت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 05/04/2021م، في الاستئناف رقم (2018/118)، على المتهم (ب،ج) حكمها الآتي:

أولاً: تعديل التكييف القانوني للإدانة لتصبح الإدانة خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، بدلاً من المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م .

ثانياً: إدانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام وهي:

1التخابر مع جهة أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

ثالثاً: الحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص، سنداً لنص المادة (104) من قانون القضاء العسكري، رقم (4) لسنة 2008م .

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