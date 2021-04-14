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لمركز شرطة بيت حانون

نيابة شمال غزة تعقد دورة في "مهارات وفنون التحقيق الجنائي "

14 نيسان / أبريل 2021 11:54

نيابة شمال غزة تعقد دورة في "مهارات وفنون التحقيق الجنائي "
نيابة شمال غزة تعقد دورة في

غزة- الرأي

عقد عضو نيابة شمال غزة، همام مطر  دورة تدريبية  في "مهارات وفنون التحقيق الجنائي" لضباط  التحقيق بمركز شرطة بيت حانون

وبيّن مطر،  أن عمل المحققين بمهنية يؤسس لبناء الملف الجزائي بشكل دقيق، ويسهم في تنفيذ تفويضات وكلاء النيابة بكفاءة واقتدار، داعياً المحققين إلى تحري الموضوعية والمهنية وسلامة الإجراءات القانونية، والحيادية مع كافة أطراف القضايا، والاستعانة بوسائل التقنية في الاثبات الجنائي وجمع الاستدلالات وأساليب التحقيق بما يحقق عدالة ناجزة ومكافحة الجريمة وتحقيق الردع العام .

وأكد  أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي، تجري طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، وهي الضامن لتجنب الظلم والتعسف في استخدام السلطة؛ لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وتأتي هذه الدورة  استكمالاً للجهود  المبذولة من كافة النيابات للإرتقاء بمنظومة التحقيق داخل المراكزالشرطية  وتجويد الأداء الفني، وتعزيز مهارات التحقيق؛ بما يخدم العدالة، ويدعم بناء ملف جزائي متكامل.

نيابة شمال غزة تعقد دورة في dc6c9ac6-7694-46d1-b4a7-ca216ebd9127
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