الصحة تنفذ مشاريع تطويرية بقيمة (5.5) مليون دولار منذ بداية 2021

غزة- الرأي

ذكر تقرير إنجازات الربع الأول من العام الحالي 2021 الصادر عن مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة تنوع المشاريع الانشائية والبنى التحتية في مختلف مرافق الوزارة بما يتناسب مع حجم الخدمة المقدمة ولتعزيز القدرات الصحية لمواجهة كورونا.

وأوضح مدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمادين أن تكلفة المشاريع الانشائية والبنى التحتية بلغ أكثر من (5.5) مليون دولار، ومشيرا إلى صيانة معظم أقسام المبيت في المستشفى الأوروبي بعد “كوفيد 19” بتمويل من وزارة المالية، وترميم قسم جهاز الهضمي في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال بتمويل من مؤسسة رحمة حول العالم، واستكمال مشروع مبنى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.

ولفت المهندس الحمادين إلى انشاء وتجهيز مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى في محافظة الشمال، وذلك بتمويل من اللجنة القطرية لإعمار غزة، إضافة الى استكمال مشروع تأهيل مبنى التحرير للولادة في مجمع ناصر بتمويل من اليونيسيف.