وزارة التعليم تُجري امتحان وظيفة "مدير مدرسة"

غزة- الرأي

أجرت وزارة التربية والتعليم العالي امتحان وظيفة مدرسة، و تفقد وفد وزاري مجريات الامتحان برئاسة وكيل الوزارة د. زياد ثابت ومشاركة مدير عام الشؤون الإدارية رائد صالحية، ومدير عام الإشراف التربوي د. محمود مطر ونائب مدير عام وحدة العلاقات العامة أحمد النجار، ومدير غرب غزة د. عبد القادر أبو علي.



واطلع الوفد على مجريات الامتحان في عدد من اللجان، حيث أوضح د. ثابت أن الامتحان أتى بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بهدف رفد الميدان التربوي بمدراء مدارس جدد، لافتاً إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمدير المدرسة من حيث اختيار الكفاءات لشغل هذا المنصب الحيوي، حيث إن مدير المدرسة المتميز والقوي ينتج مدرسة فاعلة ومتميزة.



يذكر أن وزارة التعليم شكّلت لجنة خاصة لمصابي كورونا أو المخالطين وأتاحت الفرصة لهم لتقديم امتحان وظيفة مدير مدرسة.