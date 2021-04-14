"التعليم " تفتتح دورة إعداد مدربين في "التمكين الرقمي "

غزة- الرأي

افتتح المعهد الوطني للإدارة والتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التعليم بغزة دورة إعداد مدربين عن بُعد بعنوان "التمكين الرقمي" والتي تستهدف 70 موظفاً من المعلمين والمشرفين.



وأوضح مدير عام الإشراف التربوي د. محمود مطر، أن الدورة تهدف إلى تمكين المعلمين والمشرفين من إعداد محتوى تعليمي إلكتروني بكافة مكوناته من حيث الصوت والصورة والفيديو، واستخدام مجموعة من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تساهم في إثراء المادة التعليمية وتقديمها للطلبة بشكل مشوق.



كما تهدف إلى فتح الأفق للطواقم التدريسية للمشاركة في المسابقات العالمية والدورات التربوية الدولية والتشبيك مع المدارس العربية والأجنبية.



من جهته بيّن مدير دائرة التدريب الإداري والقيادي في المعهد د. علي أبو سعدة أن هذه الدورة النوعية تأتي ضمن برنامج المعهد التدريبي لرفع قدرات وكفايات الطواقم التربوية، لافتاً إلى أنها تستهدف إعداد مدربين سيكون لهم دور في المستقبل لتدريب المزيد من المعلمين في مجال نشر ثقافة التمكين الرقمي ضمن الرؤية المستمرة لتطوير العملية التعليمية.



وجاءت الدورة بواقع 100 ساعة تدريبية ويحاضر فيها نخبة من المدربين الأكفاء من وزارة التربية والتعليم.