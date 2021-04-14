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العمل تناقش أوضاع العاملين في قطاع المنشآت السياحية

14 نيسان / أبريل 2021 12:22

العمل تناقش أوضاع العاملين في قطاع المنشآت السياحية
العمل تناقش أوضاع العاملين في قطاع المنشآت السياحية

غزة- الرأي

ناقشت وزارة العمل والانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في ظل جائحة كورونا وسبل الدفاع عن حقوقهم التي كفلها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

جاء ذلك، خلال اجتماع  مدير وحدة علاقات العمل د.شادي حلس بوفدٍ من نقابة العاملين في المنشآت السياحية ممثلا برئيس النقابة جميل منصور وعدد من النقابيين.

و أكد حلس أن وزارته لا تألو جهداً في الحفاظ على حقوق العمال وذلك من خلال الرقابة على تطبيق القانون عبر الزيارات التفتيشية على المنشآت ومن خلال أقسام علاقات العمل في المديريات والتي بدورها تقوم بتقديم الاستشارات القانونية للعاملين كما تقوم بإجراء المخالصات العمالية والتوفيق بين طرفي الانتاج.


بدوره أكد منصور ضرورة زيادة التنسيق بين نقابته والوزارة خاصة في القضايا الحقوقية المستجدة، لاسيما أن العاملين في قطاع المنشآت السياحية من أكثر الشرائح العمالية تضرراً بفعل الجائحة.
 

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