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الشرطة البحرية تختتم مساقات عملية لخريجي الكلية البحرية

14 نيسان / أبريل 2021 12:26

الشرطة البحرية تختتم مساقات عملية لخريجي الكلية البحرية
الشرطة البحرية تختتم مساقات عملية لخريجي الكلية البحرية

غزة- الرأي

اختتمت الشرطة البحرية، بالتعاون مع كلية الرباط الجامعية ثلاث مساقات تدريبية للطلبة الخريجين من تخصص القانون والملاحة البحرية.

وأوضح الرئد سامي القطّاع مدير دائرة الملاحة والعلوم البحرية، أنّه تم تدريب "26" خريج من الدفعة البحرية "الرابعة" لطلبة كلية الرباط.

ولفت القطّاع أن المساقات تنوعت بين الشق الأكاديمي النظري والشق التدريبي الميداني على الغطس الحر والغوص بالمعدات إلى أعماق البحر، بواقع "15" ساعة تدريبية متفرقة لكل مساق.

وقال القطّاع إن المساقات تهدف الى إعداد كادر شرطي بحري قادر على مواكبة الظروف الصعبة للبحر على اختلافها، واختلاف طبيعة المهام المطلوبة ما بين الأمنية والخدماتية.

db10507d-8163-41ad-af0b-d527236a8fc9 الشرطة البحرية تختتم مساقات عملية لخريجي الكلية البحرية
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