"عيادة معبر رفح العسكرية" تُقدم 1276 خدمة طبية

رفح- الرأي

قدَّمت عيادة الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بمعبر رفح البري 1276 خدمة صحية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

واستفاد من الخدمات الطبية التي تقدمها العيادة كل من موظفي معبر رفح البري، والتجاري، وموظفي معبر كرم أبو سالم، وما يضم من عمال، وتجار، ومخلصي بضائع، إضافة إلى المسافرين.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن العيادة أنها قدَّمت 528 خدمة في الطب العام، و484 خدمة تمريضية.

كما وقدمت العيادة 110 خدمات تعامل معها ضباط الإسعاف ميدانياً، إضافة إلى 145 خدمة غيار جروح، ونقل حالات مرضية بالإسعاف إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمحافظة رفح لاستكمال العلاج.

وأشار التقرير الصادر عن العيادة أن ضباط الخدمات الطبية قدموا عدة محاضرات توعوية للمسافرين والموظفين خاصة بجائحة كورونا، بالتعاون مع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة.

يذكر أن الخدمات الطبية العسكرية خصصت عيادة مصغرة بمعبر رفح تقدم الخدمات الصحية للمسافرين المغادرين والقادمين إضافة لأكثر من 600 موظف يعملون في معبر رفح البري ومعبري كرم ابو سالم ورفح التجاريين.