الصحة تجرى نحو (6) آلاف عملية جراحية خلال الربع الأول لعام 2021

غزة- الرأي

أظهر التقرير الربعي الأول للعام الحالي والصادر عن خدمات المرضى في الادارة العامة للمستشفيات أن الطواقم الطبية كانت قد أجرت 5932 عملية جراحية منها (1150) عملية طارئة و(2161) مجدولة، منها (169) 169عملية ذات مهارة، و(1603) عملية كبرى، أما عمليات القسطرة القلبية فقد سجلت (582) عملية منها (350) قسطرة تشخيصية.

وأفاد التقرير الربعي أن عدد الولادات وصل الى(3481) ولادة، منها (1007) قيصرية.

وبين أن الطواقم الطبية تعاملت مع أكثر من (62) ألف متردد داخل أقسام طوارئ المستشفيات، حيث بلغت نسبة الدخول الى الأقسام 10.8%وتشمل أقسام الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والولادة، كما تردد على العيادات الخارجية أكثر من (25) ألف متردد.

وفى سياق أخر، قدمت أقسام العلاج الطبيعي خدماتها ل (2071) مريض بمعدل جلسات يصل الى 8471 جلسة خلال الربع الأول، كما وتعاملت الطواقم الطبية مع (1628) مريض من خلال تقديم (17084) جلسة غسيل كلوي.

وعلى صعيد خدمة المناظير، بين التقرير أنه تم اجراء (491) عملية منظار شملت الباطنة والجراحة والمناظير النسائية.

أما خدمات الرعاية النهارية، كشف التقرير الذي أعده رئيس قسم شئون المرضى أ. سائد السحار، عن اجراء (10205) عملية، منها (9186) عملية داخل غرف العيادات الخارجية، و (1019) عملية في جراحات اليوم الواحد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأجرت مختبرات وزارة الصحة خلال الربع الأول أكثر من(326) ألف فحص مخبري، فيما سجلت فحوصات الباثولوجي (1102) فحص.

ولفت التقرير الشهري الى أن عدد طلبات الأشعة (46680) طلب، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة الدم والأورام (1961) مريض.