أوقاف الشمال تناقش آلية إعمار مساجد قيد الإنشاء

غزة- الرأي

التقى مدير أوقاف الشمال د. مرسي سلمان، في مقر المديرية برؤساء لجان إعمار مساجد محافظة الشمال قيد الإنشاء، وذلك لمناقشة آليات عملية الاعمار والتأكيد على الاجراءات الخاصة بالعملية.

وأكد سلمان، على ضرورة إتباع الإجراءات الصحيحة خلال عملية الإعمار مع ضرورة استحضار كافة الأوراق الثبوتية لكل مسجد بحاجة لإعادة إعمار، منوهاً الى أن المرحلة الجديدة ستشهد إنشاء مجالس إدارات للمساجد وتخصيص وقفية لكل مسجد.

وثمن سلمان جهود لجان الاعمار ودورهم الريادي في عملية الاعمار، منوهاً الى أن إدارته لن تدخر جهداً في دعم ومساندة اللجان في هذه العملية.

وفي سياق آخر، بحث مدير أوقاف الشمال سبل التعاون المشترك مع محافظ الشمال العقيد مصطفى الرزاينة، والتأكيد على عمق العلاقة بين الجانبين.