"التنمية" تنظم جولة تفقدية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان لرعاية النساء المعنفات

غزة- الرأي

نظمت لجنة تسيير الأعمال في وزارة التنمية الاجتماعية، زيارة تفقدية لمؤسستي الربيع لرعاية الأحداث والأمان للنساء المعنفات.

وشارك في الزيارة رئيس اللجنة رياض البيطار ومدير عام الشؤون المالية الإدارية أيمن عبود ومدير عام الأدارة العامة للمديريات بشير أبو النجا وبرفقتهم مدير عام الرعاية الاجتماعية محمد غنيم وطاقم من العلاقات العامة والإعلام

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة توفير كافة متطلبات النزلاء و الوقوف على أهم حاجات المؤسسة وللمعايدة على الموظفين و كذلك الاطمئنان على سير العمل في المؤسسات.



من جانبه أشاد البيطار بكافة الجهود المبذولة من قبل الطواقم العاملة في المؤسستين مطالبا أيضا بمزيد من الجهود من أجل تقديم الرعاية والعناية الشاملة لكافة الشرائح المهمشة والضعيفة خاصة وأن هذه المؤسسات من أهم المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفولة والمرأة في قطاع غزة .



يذكر أن الوزارة قامت بتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة لشهر رمضان المبارك.