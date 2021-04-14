الزراعة تبدأ بتوزيع أشجار النخيل على مزارعي رفح

رفح- الرأي

شرعت مديرية زراعة خانيونس، بالشراكة مع جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية،بتوزيع أشجار النخيل علي المزارعين التابعين لمحافظة رفح، حيث تم استلام الكشوفات الخاصة بالمزارعين من مديرية الزراعة برفح.



ويأتي هذا المشروع من أجل تعزيز صمود المزارعين وتوفير دخل يعيل الأسر الريفية،ولتعزيز صمود المزارعين،والمساهمة في توفير الأمن الغذائي في القطاع.



يذكر أنه سبق ذلك تسليم مئات المزارعين من أشجار النخيل في محافظة خانيونس خلال المرحلة الأولي من تنفيذ المشروع.



من جابنها أكدت الزراعة، أن مشروع توزيع النخيل سيستمر خلال الأسابيع المقبلةحتي يشمل كافة المحافظات بالقطاع.



وعبر المزارعون عن شكرهم وتقديرهم لطواقم الزراعة،ولجمعية الرحمة،ولأهل الكويت على جهدهم و دعمهم وعطائهم الدائم لسكان قطاع غزة.