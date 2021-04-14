المجلس الطبي يبحث ملف التدريب بالمستشفى الاندونيسي

غزة- الرأي

تابع وفد من المجلس الطبي الفلسطيني مع مدير المستشفى الدكتور شوقي سالم في مكتبه ملف التدريب بقسمي الجراحة والباطنة بالمستشفى الاندونيسي.



ورحب سالم بالوفد الزائر، مؤكداً حرصه واهتمامه بعملية التدريب بالمستشفى والارتقاء بها، قائلا:" نتابع باهتمام مع المجلس الطبي الفلسطيني ملف التدريب للأطباء الخاص بالحصول على البورد الفلسطيني وترتيب الاعتراف بأقسام التدريب بالمستشفى لما له من أهمية في تطوير الكوادر الطبية وتأهيلها على المدى البعيد من تقديم للخدمات الطبية المميزة للمرضى".



وضم الوفد الزائر كل من الدكتور محمد الكاشف والدكتور أنور الشيخ خليل التقيا خلالها بأطباء التدريب ومجموعة من الاطباء المتدربين بقسمي الجراحة والباطنة بالمستشفى.

ويسعى المستشفى الاندونيسي باعتماد المستشفى كمشفى تدريبي في العديد من التخصصات الطبية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.