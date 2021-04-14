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الزراعة والصليب الأحمر توقعان عدداً من العقود لمزارعي رفح

14 نيسان / أبريل 2021 01:43

الزراعة والصليب الأحمر توقعان عدداً من العقود لمزارعي رفح
الزراعة والصليب الأحمر توقعان عدداً من العقود لمزارعي رفح

رفح- الرأي

شرعت مديرية زراعة رفح بالتعاون مع "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"،بتوقيع عقود أصحاب مزارع الدواجن اللاحم المرشحين للاستفادة من مشروع تأهيل المزارع.
 ويشمل المشروع تغير سقف "المزرعة النايلون" الي زينكو،و سيتفيد من هذا المشروع  56 مزارع.


ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير مزارع الدواجن، وذلك لاتقليل من عدد النفوق والأمراض التي تصيب الدواجن بسبب ارتفاع دراجات الحرارة العالية في الصيف،أوانخفاضها في الشتاء.


وفي السياق ذاته، تم توقيع عدداً من العقود للمستفيدين من مشروع تأهيل برك تجميع المياه للدفيئات الزراعية في منطقة الشوكة،شرق محافظة رفح،حيث سيستفيد من المشروع 33 مزارع.


ويشمل المشروع، تركيب سياج حول البركة، وتغير النايلون وتركيب ريشيت على سطح البركة وصيانة مواسير المياه الناقلة من الدفيئة للبركة.
وذلك بهدف تعزيز صمود المزارعين في المناطق الحدودية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

173351700_3934968479915876_1425539142904106854_n الزراعة والصليب الأحمر توقعان عدداً من العقود لمزارعي رفح
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