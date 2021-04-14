"التنمية" و "الإصلاح والتأهيل" يحتفلان بتخريج طلاب المركز المهني التابع للداخلية

غزة- الرأي

احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية ضمن الجهود التي تبذلها وزاره الداخلية في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بالتنسيق وإشراف وزارة التنمية ممثلة بالإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل ، بتخريج 40 طالب من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في التخصصات المهنية المختلفة ( الالمنيوم – الحدادة واللحام – السباكة – الكهرباء العامة – الخياطة – النجارة ) .

و عبر مدير عام الرعاية الاجتماعية أ. محمد أبوغنيم عن سعادتيه عن هذا الانجاز العظيم وابدي تعاون وزارته لاستمرار هذا العمل الرائع ، وبارك للخرجين وتمني لهم الحياة الكريمة لمستقبلهم.



وفي سياق متصل، أكد غنيم أن مشروع مركز التدريب المهني يعد نقله نوعية في تأهيل النزلاء حيث يضمن لهم شغل أووقات الفراغ ، بما يعود بالنفع عليهم ويضمن لهم حياه كريمة بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

وفي ذات السياق افتتح الحفل بكلمه ترحيبية من مدير مركز التدريب المهني المقدم علاء داود والتي اشاد من خلالها بجهود طاقم العمل خصوصا المدربين منهم ، كما اشاد أيضا بالدور الداعم من الادارة العامة للإصلاح والتأهيل

وبدوه اثني علي جهود وزاره التنمية ودورها الفاعل في وضع الخطة المهنية التجهيزات الفنية التي سبقت هذا العمل

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات علي الخرجين.

