"هنية" يعلن عن تنظيم بطولة "الربيع" الرمضانية للأندية

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ، عن إطلاق بطولة "الربيع" الرمضانية التنشيطية لكرة القدم لأندية محافظات غزة، اعتباراً من يوم (25) أبريل الجاري، بمشاركة (25) ناديا، بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.



وأوضح عبد السلام هنية، أن بطل البطولة الرمضانية سيحصل على جائزة بقيمة (2000) دولار، والوصيف على (1000) دولار.

وقال هنية إن البطولة تهدف إلى تنشيط الأندية والتحضير لمرحلة الإياب من الدوري، وإضفاء أجواء المحبة والتنافس الشريف بين لاعبي الأندية خلال الشهر الفضيل.



وأضاف أن البطولة ستقام بنظام المجموعات على عدة ملاعب وفق ترتيبات البطولة، وأشار إلى أنه سيتم استكمال الأدوار النهائية للبطولة بعد عيد الفطر لإعطاء الفرصة للتنافس بشكل أفضل.



يذكر أن الأندية المشاركة في البطولة هي:

" خدمات الشاطئ – اتحاد الشجاعية – الصداقة – الجلاء – الهلال – غزة الرياضي – الأهلي – المجمع الإسلامي – الوفاق – الزيتون – فلسطين – الرضوان – نماء – بيت حانون الأهلي – خدمات جباليا - بيت لاهيا الرياضي - الأقصى – خدمات دير البلح – اتحاد دير البلح – شباب الزوايدة – شباب خان يونس – اتحاد خان يونس – القادسية – الاستقلال – جماعي رفح".