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وزارة الأسرى توزع سلات غذائية رمضانية على ذوي الأسرى

14 نيسان / أبريل 2021 05:36

وزارة الأسرى توزع سلات غذائية رمضانية على ذوي الأسرى
وزارة الأسرى توزع سلات غذائية رمضانية على ذوي الأسرى

غزة- الرأي

 شرعت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بتوزيع  سلات غذائية على ذوي الأسرى داخل سجون الاحتلال بمختلف مناطق قطاع غزة، وذلك ضمن الفعاليات والأنشطة الخاصة بإحياء يوم الأسير الفلسطيني .

 وأوضحت الوزارة أنه تم توزيع عدد "250 "سلة غذائية على ذوي الأسرى تعزيزاً لصمودهم فى ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وجزءا من مسؤوليات الوزارة اتجاه أهالى أسرانا داخل السجون .

وأشارت الوزارة الى أن هذه المرحلة الأولى من توزيع السلات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك على جميع ذوي الأسرى من محافظات غزة.

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