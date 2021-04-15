ريال مدريد يحبط ليفربول ويتأهل للدور قبل النهائي

تأهل ريال مدريد إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله بدون أهداف مع ليفربول في إياب دور الثمانية باستاد أنفيلد اليوم الأربعاء لينتصر 3-1 في النتيجة الإجمالية.

وسيقابل ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة تشيلسي في الدور قبل النهائي.

وصنع ليفربول، بطل أوروبا عام 2019، ما يكفي من الفرص في أول 45 دقيقة لقلب النتيجة رأسا على عقب لكنه كان قليل الحيلة في الشوط الثاني.

وأتيحت لمحمد صلاح وجورجينيو فينالدم الفرص الأخطر لصالح ليفربول لكنهما فشلا في التسجيل ونجح تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في التصدي لكل المحاولات على مرماه.

وصمد دفاع ريال مدريد، الذي افتقد القائد سيرجيو راموس ورفائيل فاران، في الشوط الثاني بالرغم من إشراك المدرب يورجن كلوب لديوجو جوتا في خط هجوم رباعي.