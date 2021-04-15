(يويفا) يؤكد استضافة روما لمنافسات يورو 2020

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، على تواجد العاصمة الإيطالية روما كأحد المدن المضيفة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

ووافقت الحكومة الإيطالية، أمس الثلاثاء، على نسبة حضور للجماهير في روما التي تستضيف مباراة الافتتاح بين إيطاليا وتركيا يوم 11 حزيران / يونيو المقبل، و3 مباريات أخرى.

كانت المدن الـ12 المضيفة للبطولة، قد أطلعت (يويفا) أوائل الشهر الجاري، على خططها بخصوص حضور الجماهير في الملاعب وسط أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان له: “تسلم (يويفا) اليوم تأكيدا من الاتحاد الإيطالي والحكومة الإيطالية، بأن المباريات المقرر إقامتها في الملعب الأولمبي بروما ستقام بحضور جماهير”.

وأضاف: “لقد قدمت السلطات هناك ضمانات بحضور نسبة 25 بالمئة من سعة الملعب، وبناء على ذلك فإن (يويفا) يؤكد على تواجد روما كمدينة مضيفة للبطولة”.

كما حذر (يويفا) المشجعين حاملي التذاكر والذين يعيشون خارج إيطاليا، بأن الحضور للمباريات ربما يكون غير ممكن.

وقال (يويفا): “الجماهير الذين لديهم تذاكر المباريات في روما، يجب أن ينتبهوا لعدم وجود أي استثناءات من قيود السفر التي ستكون سارية في ذلك الوقت للقادمين من خارج إيطاليا”.

وروما هي المدينة التاسعة، بالإضافة إلى لندن والتي تستضيف عددا من المباريات من ضمنها الدور قبل النهائي والنهائي، التي أعلنت عن السماح للجماهير بالتواجد في المدرجات.

ولم يتلق (يويفا) أي تأكيد رسمي عن الأعداد التي سيسمح لها بالدخول من جانب مدن ميونخ وبلباو ودبلن.

وستقرر اللجنة التنفيذية لـ(يويفا) في اجتماعها يوم الاثنين المقبل، قائمة المدن المضيفة للبطولة .