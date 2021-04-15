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واتس آب يغير ميزة الرسائل المختفية فى المجموعات

15 نيسان / أبريل 2021 09:19

واتس آب يغير ميزة الرسائل المختفية فى المجموعات .
واتس آب يغير ميزة الرسائل المختفية فى المجموعات .

قدم واتس آب ميزة الرسائل المختفية فى نوفمبر من العام الماضي، حيث تتيح الميزة للمستخدمين إرسال رسائل يتم حذفها تلقائيًا بعد سبعة أيام، وحتى الآن، كان متاحًا للمحادثات الفردية والمسؤولين عن واتس آب.

لكن وفقًا لتقرير صادر عن WaBetaInfo، قد يتم توفير الميزة قريبًا لكل عضو فى مجموعة واتس آب، وقد طرح تطبيق المراسلة الفورية المملوك لفيس بوك أحدث إصدار تجريبى على إصدار Android 2.21.8.7 حيث تم رصد الميزة القادمة.

ويقول التقرير: "يطرح واتس آب الآن إمكانية تبديل الرسائل المختفية من أى عضو فى المجموعة إذا لم يقم المسؤول بتعطيل هذا الاحتمال"، وهذا يعنى أن كل عضو فى المجموعة سيكون قادرًا على إرسال رسائل مختفية فى محادثات مجموعة واتس آب، ويظهر أنه تم تحديث خيار "تعديل معلومات المجموعة" ليعكس التغييرات الأخيرة، وهى تتضمن الآن إعدادات الرسائل المختفية التى ستكون متاحة لكل من "جميع المشاركين" و "المشرفين فقط".

يُذكر أيضًا أن واتس آب يختبر لتقليل وقت اختفاء الرسائل من الأيام السبعة الحالية إلى 24 ساعة، وقد تم الإبلاغ عنه لأول مرة فى مارس من هذا العام عندما قام موقع WaBetaInfo بالتغريد "يختبر واتس آب القدرة على ضبط الرسائل بحيث تختفى بعد 24 ساعة".

وفى تحديث آخر، طرح واتس آب الإصدار التجريبى 2.21.8.9 لنظام Android. إنه يجلب ميزة شارة إعادة التصميم التى تتيح للمستخدمين عرض شارة الإشارة عندما يتلقون إشارة فى رسالة من مجموعة معينة.

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