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تسريبات جديدة تكشف عن تقنية شحن جديدة بهواتف أيفون 13

15 نيسان / أبريل 2021 09:22

تسريبات جديدة تكشف عن تقنية شحن جديدة بهواتف أيفون 13
تسريبات جديدة تكشف عن تقنية شحن جديدة بهواتف أيفون 13

كشف موقع  9to5mac الأمريكى، أن العديد من الشائعات أشارت إلى أن هاتف آيفون 13 المتوقع قدومه هذا العام سيستخدم تقنية شاشات "LTPO" الجديدة لتمكين الهاتف من تقديم معدل تحديث مرتفع، حيث يرمز اسم التقنية إلى أكسيد البلورات المتعددة منخفضة الحرارة، وقد قال محلل الشاشات Ross Young إن تبني أبل هذه التقنية سيساعد على شيوعها خلال العامين المقبلين.
ونشر روس تغريدة على تويتر قال فيها إن تقنية شاشات LTPO ستتجاوز شاشات LTPS (السيليكون متعدد البلورات منخفضة الحرارة) في هواتف AMOLED مع نهاية عام 2023 في السوق الأمريكية.
 
وكانت تقارير صادرة من الشهر الماضي كشفت أن شركة سامسونغ ستتحول من تصنيع LTPS إلى تصنيع شاشات LTPOOLED لآيفون 13، وسيسمح تحول أبل إلى LTPO برفع معدل تحديث شاشة آيفون إلى 120 هيرتز دون أن يترك ذلك أثراً كبيراً على عمر البطارية.

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