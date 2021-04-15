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" الزراعة" تكرم رجل الأعمال ضهير لإعفائه مربي الدواجن من الديون

15 نيسان / أبريل 2021 11:06

" الزراعة" تكرم رجل الأعمال ضهير لإعفائه مربي الدواجن من الديون

غزة- الرأي

أثنت مديرية زراعة رفح على الجهد الكبير، الذي قام به رجل الأعمال الفلسطيني محمد نوفل ضهير، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك من خلال اعفائه عن ديون مستحقة على سكان القطاع بقيمة 4 مليون شيكل.


وكان ضهير قد أعلن :"إن المبلغ السابق مستحق على عدد كبير من مربي الدواجن والمزارعين، وجاء العفو بمناسبة شهر رمضان المبارك.


وأضاف، أعلن عن أمامكم أنني عفوت لوجه الله تعالى عن مجموعة مزارعين أعزاء لا يستطيعون سداد ديونهم لصالحي نتيجة للحصار الشديد والأوضاع المأساوية التي نعيشها”، ولا أريد منهم سواء الدعاء لي بالخير”.


وفي هذا السياق زار وفد من موظفي مديرية زراعة رفح رجل الأعمال ضهير لتقديم الشكر لجهوده المبذولة للتخفيف من أعباء بعض مربي الدواجن، والتنازل عن ديونهم المتراكمة.


بدوره، شكر رجل الأعمال ضهير موظفي مديريةزراعة رفح على اللفتة المهمة بالزيارة له، مشيراً الى أن مسامحته لمربي الدجاج، جاءت بناءً على الظروف الصعبة التي يعيشها بعض المربين ولم يتمكنوا من سداد ديونهم، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع.


من جانبه، أكد م. أكرم ابو دقة على الدور التي تقوم به الوزارة لمتابعة هذا القطاع المهم والإجراءات اللازمة للحفاظ على قطاع الدواجن للتخفيف من الخسائر التي كان يتعرض لها المربين سابقا.
 

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