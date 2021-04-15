بيطرة الشمال تنظم زيارات ميدانية لصغار مربي الأبقار الحلوب

شرعت مديرية بيطرة شمال غزه، بتنظيم زيارات ميدانية لصغار مربي الأبقار الحلوب في منطقة شرق جباليا.
ويأتي ذلك بهدف إعطاء إرشادات مناسبه للمزارعين حول كيفية حلب الأبقار بالشكل الصحيح، و كيفية والعناية بالمواليد و الحفاظ عليها من النفوق المبكر.
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15 نيسان / أبريل 2021 11:10
غزة- الرأي
شرعت مديرية بيطرة شمال غزه، بتنظيم زيارات ميدانية لصغار مربي الأبقار الحلوب في منطقة شرق جباليا.
ويأتي ذلك بهدف إعطاء إرشادات مناسبه للمزارعين حول كيفية حلب الأبقار بالشكل الصحيح، و كيفية والعناية بالمواليد و الحفاظ عليها من النفوق المبكر.