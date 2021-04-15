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بيطرة الشمال تنظم زيارات ميدانية لصغار مربي الأبقار الحلوب

15 نيسان / أبريل 2021 11:10

بيطرة الشمال تنظم زيارات ميدانية لصغار مربي الأبقار الحلوب
بيطرة الشمال تنظم زيارات ميدانية لصغار مربي الأبقار الحلوب

غزة- الرأي

شرعت مديرية بيطرة شمال غزه، بتنظيم زيارات ميدانية لصغار مربي الأبقار الحلوب في منطقة شرق جباليا.


ويأتي ذلك بهدف إعطاء إرشادات مناسبه للمزارعين حول كيفية حلب الأبقار بالشكل الصحيح، و كيفية والعناية بالمواليد و الحفاظ عليها من النفوق المبكر.

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