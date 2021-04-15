بيطرة الشمال تنظم زيارات ميدانية لصغار مربي الأبقار الحلوب

غزة- الرأي

شرعت مديرية بيطرة شمال غزه، بتنظيم زيارات ميدانية لصغار مربي الأبقار الحلوب في منطقة شرق جباليا.



ويأتي ذلك بهدف إعطاء إرشادات مناسبه للمزارعين حول كيفية حلب الأبقار بالشكل الصحيح، و كيفية والعناية بالمواليد و الحفاظ عليها من النفوق المبكر.