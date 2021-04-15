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تعليم الوسطى تناقش خطة عمل المراكز التعليمية للعام 2021

15 نيسان / أبريل 2021 11:13

تعليم الوسطى تناقش خطة عمل المراكز التعليمية للعام 2021
تعليم الوسطى تناقش خطة عمل المراكز التعليمية للعام 2021

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، اجتماعاً بمدراء المراكز التعليمية المرخصة بمديرية الوسطى؛ لمناقشة عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بعمل المراكز ومتابعتها.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي، ورئيس قسم الترخيص والاعتماد المدرسي رمزي مقداس، ورئيس الشعبة جمال جبر، ومشرفة المراكز التعليمية عهود أبو شوارب، ومشاركة مدراء ومديرات المراكز التعليمية بالوسطى, وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي.


وفي بداية اللقاء،  رحب السدودي بالحضور، مشيداً بجهود المراكز التعليمية ودورهم في تطوير المجتمع من خلال الدورات التعليمية والبرامج التي يقدمونها خاصة في ظل جائحة كورونا.


وأكد السدودي حرص مديرية الوسطى في التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات للمراكز التعليمية للقيام بدورها، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي داخل المراكز.


بدوره شكر مقداس مديرية التربية والتعليم على دعمها المتواصل للأنشطة والفعاليات التي ينظمها قسم الترخيص والاعتماد المدرسي وتحدثت عن الدور الذي يلعبه القسم في متابعة عمل المراكز التعليمية وما تقدمه من دورات وبرامج لأفراد المجتمع، مشيداً بمدراء ومديرات المراكز التعليمية لما تقدمه هذه المراكز من خدمات للمجتمع.


وأضاف بأن اللقاء يهدف إلى بحث عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بعمل المراكز التعليمية ومن أبرزها مناقشة وتعميم تعليمات المراكز التعليمية، والالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة خاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الصحي للوقاية من جائحة كورونا.

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