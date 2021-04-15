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تعليم شرق غزة تعقد لقاًء تدريبياً حول ”كتابة التقارير "

15 نيسان / أبريل 2021 11:25

تعليم شرق غزة تعقد تدريبياً حول ”كتابة التقارير وإعداد المراسلات الإدارية”
تعليم شرق غزة تعقد تدريبياً حول ”كتابة التقارير وإعداد المراسلات الإدارية”

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة لقاءً تدريبياً بعنوان” كتابة التقارير  وإعداد المراسلات الإدارية ”.

ويهدف هذا اللقاء الذي نظمته لجنة خدمة الجمهور بالمديرية الى اكساب المشاركين العديد من المهارات الإدارية فيما يتعلق بكيفية كتابة التقارير حيث يستهدف جميع رؤساء الأقسام بالمديرية.


وتناول اللقاء الذي قام بتنفيذه المشرف التربوي بالمديرية د. عائد النحال تناول العديد من المحاور منها " الأسس العلمية و الفنية لكتابة التقارير- أنواع التقارير- خطوات كتابة الملخص الفعال- عناصر عملية التدقيق و غيرها من المحاور.

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