تعليم خان يونس يوضح آلية برنامج "التمكين والتميز" لطلبة التوجيهي

خان يونس- الرأي

اجتمع عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس في مركز التدريب التربوي، بمديري مراكز التمكين والتميز، وعدد من معلمي الثانوية العامة المميزين.

وحضر اللقاء: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، و محمد المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، و حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وعدد من المشرفين التربويين.



وفي كلمته هنأ الفرا الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي لتوضيح آلية العمل في برنامج "نحو التمكين والتميز" التي أقرته الوزارة والذي يتمثل في تقديم شروحات ودروس تمكينية بالإضافة إلى التدريب على نماذج امتحانات لطلبة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي.



وذلك بإشراف مجموعة من المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية، مشيراً إلى أن البرنامج سيبدأ يوم الأحد 18 إبريل المقبل وينتهي يوم الخميس 6 مايو، ويلي ذلك التدريب على حل نماذج امتحانات على نمط الامتحانات النهائية وذلك خلال الفترة (16-19) مايو 2021 ويتم ذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية.

وأشار الفرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى الارتقاء بأداء الطلبة على اختلاف مستوياتهم التحصيلية، وتأهيلهم بما يساعدهم على التعامل السليم مع أوراق الامتحانات النهائية، منوهاً إلى أن الطلبة سيتلقون خلال هذه الفترة مواد تدريبية تربط بين الموضوعات الأساسية في المنهاج والبنود الاختبارية التي وردت في امتحانات سابقة، بالإضافة إلى إرشادات أكاديمية ونفسية لكيفية التعامل مع أوراق الامتحانات.

وستكون الدروس لطلبة الفرع العلمي في مباحث (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء)، أما الفرع الأدبي فستكون في مباحث (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات والتاريخ). وقال الفرا: "سنعمل بكل طاقاتنا من أجل إنجاح البرنامج وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الوطن"، كما وأكد الفرا على ضرورة استمرار التواصل مع الطلبة من خلال الصفوف الافتراضية والرد على استفساراتهم.

ومن جانبه أكد د. رمضان على ضرورة استثمار الوقت وإدارة اللقاء حسب الخطة التي أعدها قسم الإشراف التربوي، وقسم الإدارات المدرسية، ووجه المعلمين إلى ضرورة الالتزام بالرزم التعليمية، مشيراً إلى أنه تم توزيع الطلبة على ثمانية مراكز وتم مراعاة التوزيع الجغرافي للطلبة وأماكن سكناهم، موضحاً أنه سيتم متابعة العمل في المراكز.

جدير بالذكر أنه سيتم توزيع الطلبة المسجلين في البرنامج بمديرية التربية والتعليم في خان يونس على ثمانية مراكز، وهي: خالد الحسن الثانوية للبنين للفرع العلمي، والحاج محمد النجار الثانوية للبنين للفرع الأدبي، وخان يونس الثانوية للبنات للفرع العلمي، وفاروق الفرا الثانوية للبنات للفرع الأدبي، وعكا الثانوية للبنات للفرع العلمي، وهارون الرشيد الثانوية للبنين للفرع العلمي، والإسراء الثانوية للبنين للفرع الأدبي، وبيت المقدس الثانوية للبنات للفرع الادبي. ويذكر أن عدد اللقاءات ستة لقاءات بواقع تسع ساعات لكل مبحث.

هذا وفي نهاية اللقاء عقد كل مشرف مع معلميه اجتماعاً بؤرياً للتوافق على المهارات التي سيتم التركيز عليها خلال برنامج "نحو التمكين والتميز".