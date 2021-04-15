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التعليم في شرق غزة ينظم فعالية “أهلًا رمضان"

15 نيسان / أبريل 2021 11:29

التعليم في شرق غزة ينظم فعالية “أهلًا رمضان"
التعليم في شرق غزة ينظم فعالية “أهلًا رمضان

غزة- الرأي

نظم قسما العلاقات العامة والأنشطة التربوية بمديرية التربية و التعليم شرق غزة فعالية بعنوان ”أهلا رمضان".

وتأتي الفعالية من أجل تهنئة موظفي المديرية بحلول شهر رمضان المبارك.


وتم خلال الفعالية استقبال الموظفين على مدخل المديرية قبيل بدء الدوام حيث تم توزيع هدية رمزية عليهم  بهذه  المناسبة المباركة، وذلك بحضور مازن نور الدين مدير التربية و التعليم و عدد من رؤساء الأقسام. 


وقدّم  نور الدين التهنئة لكافة  الموظفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا من الله أن يرفع عنا و عن بلاد المسلمين  البلاء و الوباء.

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