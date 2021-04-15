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النائب العام و الأمن الخاص يؤكدان على تعزيز الانضباط

15 نيسان / أبريل 2021 11:35

النائب العام و الأمن الخاص يؤكدان على تعزيز سلامة الإجراءات والانضباط
النائب العام و الأمن الخاص يؤكدان على تعزيز سلامة الإجراءات والانضباط

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ومدير عام جهاز الأمن الخاص، العميد سامي زقوت، على تعزيز بيئة اتصال مشتركة لتحقيق جودة الأداء، والرقابة والمساءلة.

جاء ذلك، بحضور العميد جميل الدهشان، ورئيس ديوان النائب العام المستشارمحمد مراد، وعضو النيابة أ محمد شيخه.

 كما اكد الطرفان على استمرارية الجولات التفتيشية على جهات إنفاذ القانون، والتحقيق في المخالفات الانضباطية وسرعة معالجتها، وتعزيز سلامة الإجراءات واحترام سيادة القانون، وتحقيق مستوى انضباط عالي، مما يعزز العدالة الناجزة، وبصورة أكثر شفافية ونزاهة.

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