النائب العام و الأمن الخاص يؤكدان على تعزيز الانضباط

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ومدير عام جهاز الأمن الخاص، العميد سامي زقوت، على تعزيز بيئة اتصال مشتركة لتحقيق جودة الأداء، والرقابة والمساءلة.

جاء ذلك، بحضور العميد جميل الدهشان، ورئيس ديوان النائب العام المستشارمحمد مراد، وعضو النيابة أ محمد شيخه.

كما اكد الطرفان على استمرارية الجولات التفتيشية على جهات إنفاذ القانون، والتحقيق في المخالفات الانضباطية وسرعة معالجتها، وتعزيز سلامة الإجراءات واحترام سيادة القانون، وتحقيق مستوى انضباط عالي، مما يعزز العدالة الناجزة، وبصورة أكثر شفافية ونزاهة.