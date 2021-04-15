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خلال استقباله مختار عائلة دغمش

النائب العام يؤكد على متابعته الشخصية لقضايا الرأي العام

15 نيسان / أبريل 2021 11:38

النائب العام يؤكد على السلم المجتمعي خلال استقباله مختار عائلة دغمش
النائب العام يؤكد على السلم المجتمعي خلال استقباله مختار عائلة دغمش

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، مختار ووجهاء عائلة دغمش، ضمن سياسة الباب المفتوح، واستمع إلى تفاصيل قضيتهم بحضور  رئيس النيابة المستشار سامي النجار، مؤكداً  على متابعته الشخصية لقضايا الرأي العام، التي تمس أمن واستقرار المجتمع.

وبين النائب العام  أن مسؤولية استتباب الأمن والاستقرار المجتمعي، مشتركة بتضافر الجهود الأمنية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء؛ لتحقيق الاستقرار، وحل الإشكاليات المجتمعية، وإحقاق الحق، ورد المظالم، وإصلاح ذات البين.

بدوره، أعرب المختار الحاج صالح دغمش عن ثقته بعدالة الإجراءات القضائية، واعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق العدالة، مؤكداً الالتزام  بسيادة القانون و الحرص على السلم الأهلي في المجتمع.

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