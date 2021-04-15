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خلال العام الماضي وبداية العام الحالي

السراج: تنفيذ مشاريع صيانة للشوارع بقيمة مليون دولار

15 نيسان / أبريل 2021 11:55

السراج: تنفيذ مشاريع صيانة للشوارع بقيمة مليون دولار خلال2020-2021
السراج: تنفيذ مشاريع صيانة للشوارع بقيمة مليون دولار خلال2020-2021

غزة- الرأي

 قال رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، إن  البلدية نفذت مشاريع صيانة للشوارع بقيمة مليون دولار خلال العام الماضي2020 وبداية العام الحالي 2021، مشيراً إلى أن البلدية لديها  خطط لتنفيذ مشاريع صيانة أخرى خلال الفترة المقبلة بقيمة مماثلة. 

وأضاف السراج  في حديث لإذاعة الرأي الحكومية، إن البلدية عملت على  رعاية ودعم نحو 70 مبادرة تطوعية وشبابية لزيادة وعي المواطنين في مجال النظافة.

كما اكد انه البلدية دعمت  مبادرات لفصل النفايات من المصدر، لافتاً إلى البلدية تسعى بالشراكة  مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وأفاد السراج أن البلدية وفرت  مياه محلاة للمناطق التي ترتفع بها نسبة الملوحة، كما تم إغلاق نحو 15 بئراً لارتفاع نسبة الملوحة بها.

وفي الجانب الإداري والمالي قال السراج:"بدأنا في تطبيق خطة إصلاح إداري ومالي للبلدية لتجويد العمل وتحسين الخدمات للمواطنين".
وأشار إلى أن البلدية نفذت مشاريع للطاقة الشمسية لتزويد بعض آبار المياه ومحطات الصرف الصحي لحل مشكلة نقص الكهرباء.

فيما استحدثت البلدية مكتب للتسهيلات المالية وآخر لمتابعة معاملات المواطنين لتسهيل الإجراءات. 

ولفت  السراج إلى أنه تم إعداد مخطط جديد للواجهة البحرية بالتشاور مع عدة جهات لإدارة الواجهة البحرية برؤية جديدة.

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