"الإعلام" تشيد بقرار "اليونسكو" بشأن إجراءات الاحتلال بالقدس

غزة - الرأي

أشادت وزارة الإعلام - المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الذي جدد التأكيد على اعتبار الإجراءات (الإسرائيلية) الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة.

وثبّت اليونسكو تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، وطالب القرار بسرعة تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة رصد تفاعلي من اليونسكو إلى القدس بشأن إجراءات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن القرار يؤكد قرارات اليونسكو الخاصة بالقدس "التي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل (إسرائيل)، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي.

وذكر المكتب أن انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة خلال العام الماضي 2020 وفقا لإحصائيات وتقارير فلسطينية، طالت المواطنين بالقتل والضرب والاعتقال والإبعاد والاستيلاء على الأموال والممتلكات، والتخريب والهدم، وامتدت إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بالإغلاق والاقتحام والحرق، والمؤسسات والفعاليات بالمنع والقمع والإغلاق والتهديد.

وأشارت التقارير إلى إٔن قوات الاحتلال واصلت عمليات قتل الفلسطينيين في مدينة القدس، حيث استشهد 6 مواطنين، فيما لاتزال تواصل احتجاز جثامين أربعة شهداء مقدسيين.

وأوضحت التقارير أن عام 2020 لم يختلف عما سبقه، حيث استمر المستوطنون بتنفيذ اقتحامات يومية للأقصى عبر /باب المغاربة/ الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال، وبلغ عدد المقتحمين للأقصى العام الماضي 18,526 متطرفا، وذلك بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

وواصلت سلطات الاحتلال، بحسب التقرير، استخدام أسلوب الإبعاد عن مدينة القدس وبلدتها القديمة والمسجد الأقصى، حيث شملت قرارات الإبعاد عشرات الشخصيات الدينية والوطنية والمقدسيين لفترات تراوحت بين يومين إلى 6 أشهر.

وحذرت وزارة الإعلام من سياسة مدروسة لسلطات الاحتلال على كافة النواحي السياسية والاثرية والتخطيطية والقانونية تستهدف مدينة القدس المحتلة، وخاصة البلدة القديمة والمسجد الاقصى لتكون مدينة ذات طابع يهودي ووضع (نموذج الهيكل) مكان المسجد الاقصى، (وقدس الاقداس) مكان قبة الصخرة، وانتشار للمعابد اليهودية في ارجاء المدينة، وما حول القدس القديمة او ما يسمونه الحوض المقدس حاليا خاليا من المباني.

وأكدت الوزارة أن القدس القديمة مسجلة رسمياً ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي دعت جميع قراراتها (إسرائيل) للتوقف الفوري عن هذه الحفريات لمخالفتها القوانين الدولية، بما في ذلك الاتفاق الدولي الخاص بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.