بلدية ديرالبلح تقرر تخصيص مكان واحد لأصحاب البسطات

الوسطى- الرأي:

في ظل استمرار اغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية واستجابة لحاجة المواطن وتلبية لرغباته، شرعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بتنظيم مكان لبسطات الباعة في المدينة وتواجدهم في مكان واحد مع مراعاة إتباع إجراءات الوقاية والسلامة، مبينة أنه تم منذ صباح اليوم تحديد أماكن البسطات للتجار وسط البلد للسماح لهم بعرض بضاعتهم للمواطنين.

وأوضحت البلدية أن هذا الإجراء يساعد المواطنين في تلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان خاصة في ظل منع حركة المركبات مع أذان المغرب وعدم تمكن العديد من التجار من عرض بضاعتهم.

وشددت على ضرورة التزام أصحاب البسطات بالأماكن المحددة وعدم التجاوز للحفاظ على التباعد بين البسطات لمنع الازدحام وتكدس المواطنين، كما أكدت على ضرورة التزام المواطنين باتباع اجراءات الوقاية والسلامة للحفاظ على سلامتهم.