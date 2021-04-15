التنمية في الصحة تنفذ عشرات البرامج والدورات خلال الربع الأول للعام 2021

غزة- الرأي

ذكر تقرير إنجازات وزارة الصحة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، والذي أصدره مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة أن تدريب الكادر البشري يعد أحد ركائز العمل التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة للتنمية القوى البشرية.



وأشار التقرير إلى تكثيف عمليات التدريب لتطوير الكادر البشري في شتى التخصصات بالإضافة الى رفع الجهوزية لمواجهة وباء "كورونا"، حيث اولت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع لجنة السلامة ومكافحة العدوى بالوزارة اهتماما كبيرا في حصر برامج التدريب على إجراءات مكافحة العدوى والوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا.



وتم تدعيم ذلك من خلال الدورات التدريبية وأهمها برنامج تدريب كوادر مستشفيات الولادة بوزارة الصحة والمؤسسات الخاصة على منع ومكافحة العدوى بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ودورات تدريبية في اساسيات دعم الحياة BLS لتمريض مجمع الشفاء الطبي، ودورتين في منع ومكافحة العدوى للكوادر الصحية في المستشفيات، ولكوادر الوزارة من الإسعاف والطوارئ، ومكافحة عدوى وإنعاش قلبي رئوي شارك فيها 69 من العاملين بالوزارة.



كما استفاد من برامج التدريب الالزامي ما يزيد عن 700 مشارك من تخصصات الطب البشري، وطب الاسنان، والصيدلة، والتحاليل الطبية، والعلاج الطبيعي، إضافة الى دورات لتمريض لرعاية الأولية حول إدارة الضغوط والتواصل الفعال في ظل جائحة كورونا، وأخرى حول كيفية إنقاذ المرضى المصابين بانسداد المجرى التنفسي.



ونوه التقرير الى متابعة برنامج البورد الفلسطيني من خلال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية لبدء التدريب لعدد 156 من الأطباء حملة البكالوريوس المقبولين للتدريب بمراكز وزارة الصحة، إضافة الى عقد مقابلات الأطباء المتقدمين للمنافسة على الفرص التدريبية بمراكز وزارة الصحة ضمن برامج البورد الفلسطيني لحملة الشهادات المتوسطة "دبلوم وماجستير" والتدريب المعتمد لخمسة أطباء.



ولفت التقرير الى تسهيل الإدارة العامة للتنمية لمهمات تزيد عن 33 بحث عن طريق خطط الأبحاث المقدمة وتوجيه الباحثين للجهات المختصة وإدخال بينات الأبحاث على قاعدة البيانات الخاصة بالأبحاث، والعمل على التواصل مع جهات عديدة لتوفير التمويل اللازم لمجلة البحوث الصحية الفلسطينية.