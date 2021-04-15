وزارة الأسرى: الأسرى الفلسطينيون معاناة متجددة وتطلعات إلى حرية منتظرة

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن " يوم الأسير الفلسطيني " والذي يصادف في 17 نيسان من كل عام يأتي والأسرى داخل السجون في خط المواجهة الأول مع هذا الاحتلال الغاصب، يشكلون حالة نضالية فريدة بصمودهم وثباتهم في مواجهة هذه السياسة التي تتصاعد فيها حجم الانتهاكات والممارسات اللا إنسانية التي تمارسها إدارة السجون في الآونة الأخيرة بشكل خطير، وبصور متعددة الأشكال .

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن قضية الأسرى تعتبر اليوم من أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث .. خاصة وأن أكثر من ثمانمائة ألف مواطن فلسطيني قد دخل سجون الاحتلال منذ عام 1967م ، بينهم أكثر من خمسة عشر ألف امرأة فلسطينية قد تعرضت للاعتقال والسجن، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، ومنهم من تكرر اعتقالهم مرات عديدة، ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إلا وأقيم عليها سجناً أو معتقلاً أو مركز توقيف.

واوضح البيان أن الاعتقالات أصبحت ظاهرةً وسلوكًا يوميًا وباتت جزءًا أساسيا من القمع الإسرائيلي، والوسيلة الأكثر قهرا وتنكيلًا في المجتمع الفلسطيني، وقد شملت الاعتقالات وطالت كل فئات وشرائح المجتمع، ذكورا وأناثا، رجالًا وشيوخًا وأطفالًا، مرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين، نواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وغير ذلك.

وقال البيان:"يأتي يوم الأسير الفلسطيني والأسرى داخل السجون في خط المواجهة المتقدم مع هذا الاحتلال الغاصب، يشكلون حالة نضالية مستمرة ومتميزة بصمودهم وثباتهم في مواجهة سياسات القمع والتنكيل التي تتصاعد باستمرار، والانتهاكات والممارسات اللاانسانية التي تمارسها ادارة السجن ضدهم بشكل خطير ومخطط ومدروس".

وأوضح البيان أن عدد الاسرى في سجون الاحتلال بلغ ما يقارب 4400 اسير منهم 540 محكومين بالمؤبد من بينهم 32 اسير مضى على اعتقالهم اكثر من عشرين سنة و 14 اسير مضى على اعتقالهم اكثر من ثلاثين عاماً واقدمهم القائد نائل البرغوثي وكريم يونس الذين مضى على اعتقالهم 40عام.

وأفاد أن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد حاليا (36) أسيرة، و(140) طفل، وبأن حياة عشرات الأسرى المرضى بات يهددها الموت المحقق، خاصة وأن هناك أكثر من (700) أسير في السجون الإسرائيلية حالياً يعانون من الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية التي تقدم لهم ، مع وجود 12 حالة مصابة بالسرطان إضافة إلى عشرات المعاقين، و(226) أسيراً قد استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967م ،

ونوه إلى الانتهاكات التي يواجهها الأسرى في الاعتقال الإداري، وحرمان الأسرى من زيارة أهاليهم، وممارسة سياسة التجهيل بحقهم، ومصادرة حق الاسرى في التعليم، وتطبيق سياسة الإهمال الطبي المتعمد لقتل الاسرى، والاعتداءات والقمع والاقتحامات الليلية لأقسام وغرف الأسرى، والعزل الإنفرادي بأوامر من المخابرات، وحرمان الأسرى من ادخال احتياجاتهم حتى في أقسى الظروف، بالإضافة إلى سلسلة من القوانين الجائرة التي تنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني، وتضع الأسرى في دائرة الاستهداف والخطر تحت غطاء القانون.