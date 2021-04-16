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إيفرتون يواجه توتنهام في لقاء ساخن بـ الدوري الإنجليزي

16 نيسان / أبريل 2021 08:52

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يستضيف إيفرتون نظيره فريق توتنهام هوتسبير في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "جوديسون بارك"، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"  للموسم الحالي 2020-2021.

ويدخل إيفرتون مواجهة الليلة، وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، في حين يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعيهما لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، والتأهل للعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، أو المشاركة في الدوري الأوروبي على أقل تقدير.

ويسعى توتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى استعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد التعادل ضد نيوكاسل يونايتد والخسارة أمام مانشستر يونايتد في آخر جولتين، ليبتعد عن التواجد في المراكز الأربعة الأولى.

أما إيفرتون بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فيسعى هو الآخر لتحقيق الفوز الغائب في آخر 4 مباريات، حقق خلالهم التوفيز التعادل في مباراتين والهزيمة في مثلهما.

ويعتمد توتنهام في خط هجومه على الثنائي المتألق، النجم هاري كين الذي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا بالمشاركة مع النجم المصري محمد صلاح، والكوري الجنوبي هيونج-مين سون، فيما سيكون المهاجم دومينيك كالفيرت-لوين ورقة إيفرتون الرابحة في لقاء الليلة.

وقال أنشيلوتي عن مورينيو في المؤتمر الصحفي للمباراة :"كل مدرب يُحاول بذل قصارى جهده.. جميعنا نحاول نبذل قصارى جهدنا وأنا لا أستطيع الحكم على مايقوم به، برأيي هو دائمًا ما يقوم بعمل رائع.. الضغوطات على المدرب أمر طبيعي وعلى كل مدرب التعامل مع هذا الضغط".

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