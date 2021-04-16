بيلسا ينفي تمديد تعاقده مع ليدز يونايتد



نفى الأرجنتيني مارسيلو ​بيلسا​ مدرب نادي ​ليدز يونايتد​ الإنجليزي التقارير التي أشارت إلى أنه على وشك تمديد عقده لمدة عامين مع الفريق، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، وعقب الانتصار المثير له على حساب مانشستر سيتي في البريميرليج بهدفين لهدف في المواجهة التى أكدت تفوق المدرب الشهير على نظيره بيب جوارديولا.



وذكرت تقارير صحفية أن بيلسا يعتزم تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي حتى عام 2023 لكنه شدد خلال مؤتمر صحفي عقده أن المعلومات ليست حقيقية، مشيرا إلى أنه سيقدم تحديثا لمستقبله بمجرد الوصول لقرار نهائي بينه وبين إدارة النادي.



وقال بييلسا للصحفيين قبل لقاء ليدز وضيفه ليفربول والمقرر له مساء الإثنين في ختام الجولة الـ 30 من البريميرليج: "هذه المعلومات ليست صحيحة، سأتجاهل المصدر، مثل هذه الأمور، انا أو النادي، يمكننا ان نؤكدها أو لا، نحن من لدينا المعرفة بهذا الشأن، في كل الأحوال، لو هناك معلومات لقولها، سأقولها".



وتابع قائلا عن مواجهة ليفربول: "الفوز بأربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز مقارنة بكل الأشياء التي حققها ليدز ليس بالأمر الكبير، لتكون قادرًا على أن تكون في ذروة الماضي ، يجب القيام ببعض الأشياء الغير عادية".



وعن مواجهة ليفربول التي كانت في بداية الموسم، قال: "كانت مباراة ذات أهداف وعاطفية كانت المباراة الأولى ورغم الهزيمة تركت بعض المشاعر الطيبة".



وواصل قائلا: "أحب أن أرى ليفربول يلعب، فهم يلعبون دائمًا بنفس الطريقة.. بالنسبة لي، هذا أكبر إطراء يمكنني قوله لفريق".



وحقق فريق ليدز يونايتد فوزه الثالث علي التوالي في البريميرليج، أمام مانشستر سيتي حيث يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 45 نقطة.



ويعد ليدز يونايتد مفاجأة مسابقة الدوري الانجليزي في الموسم الحالي، بسبب نتائجه المميزة أمام الكبار وضمانه التواجد في المسابقة الأشهر في العالم الموسم المقبل بعيداً عن معارك الهبوط.

