التعليم ونقابة المهندسين تبحثان سبل التعاون بينهما

غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت وفداً من نقابة المهندسين الفلسطينيين برئاسة م. ناجي سرحان، ومشاركة د. جهاد سمعان، وم. عصام أبو دقة، وم. حسن المدهون، وبحضور نائب مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد النجار، ورئيس قسم الإعلام أ. سامي جاد الله.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة، إضافة إلى مناقشة قضية موظفي العقود فئة المهندسين في التعليم العالي والموظفين المهندسين العاملين في الوزارة والمدارس.

بدوره، رحب ثابت بوفد النقابة مؤكداً على عمق العلاقات المشتركة والعمل التعاوني، وموضحاً دور الوزارة في المرحلة الحالية من خلال توفير التعليم عن بُعد للطلبة بواسطة عدة وسائل أهمها قناة روافد التعليمية وإذاعة صوت التعليم والصفوف الافتراضية وبطاقات التعلم الذاتي.

وبخصوص قضية المهندسين أشار ثابت إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من التعليم العالي وديوان الموظفين العام ووزارة المالية للعمل على تسوية أوضاع موظفي العقود من فئة المهندسين في جامعة الأقصى وكلية العلوم والتكنولوجيا إضافة إلى فئة المهندسين العاملين في التعليم.

من ناحيته ،أعرب سرحان عن سعادته بهذه الزيارة، مثمناً خطوات الوزارة في توفير التعليم عن بُعد في مختلف الوسائل، ومشيداً بأداء قناة روافد التعليمية وبرامجها التعليمية المميزة.

وفيما يتعلق بالموظفين من المهندسين أوضح سرحان أن تشكيل لجنة لحل قضية موظفي العقود خطوة مهمة لخدمتهم، لافتاً إلى ضرورة الوصول لحل إيجابي شامل لهذه القضية يضمن الأمان والرضا الوظيفي لكافة الموظفين.

