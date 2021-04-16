الاقتصاد تجري جولة تفقدية لسوق الزاوية بمدينة غزة

غزة-الرأي

قام وفد من وزارة الاقتصاد الوطني برئاسة وكيل الوزارة د. رشدي وادي بجولة تفقدية لسوق الزاوية بمدينة غزة، وضم الوفد مدير عام حماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسي، ومدير عام التجارة والمعابر رامي أبو الريش، ومدير مكتب محافظة غزة هاني البراوي.

وقال د. وادي أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على أحوال الاسواق خلال شهر رمضان المبارك، ومدي التزام التجار وأصحاب المحلات التجارية بالتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى التزام البائعين بإجراءات الأمن والسلامة والشروط الصحية، وحثهم على ضرورة اتباعها والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

واطلع وادي على اهم المعوقات والمشاكل التي يعاني منها أصحاب المحلات التجارية.

من جهته، قال عبد الفتاح أبو موسي مدير عام حماية المستهلك أن طواقم التفتيش بدأت بتنفيذ خطتها الميدانية من الخاصة بشهر رمضان المبارك، من أجل توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة، ومتابعة مخازن التجار للمواد الغذائية وأخذ عينات للفحص المخبري للتأكد من سلامتها، من اجل سلامة صحة المواطنين.

وأشار أبو موسى، إلى أن الطواقم تعمل خلال شهر رمضان المبارك على فترين صباحية ومسائية لمتابعة الأسعار ومنع استغلال المواطنين بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية الأخرى.

وأشاد اصاحب المحلات التجارية بزيارة وكيل الوزارة والوفد المرافق له، مثمنين دور الوزارة في الوقوف دائماً بجانبهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

