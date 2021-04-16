بلدية غزة تشرع بأعمال صيانة للمسار الشرقي لشارع صلاح الدين

بدأت بلدية غزة صباح اليوم أعمال صيانة المسار الشرقي لشارع صلاح الدين من تقاطع مسجد صلاح الدين جنوباً وحتى تقاطع شارع مدرسة صفد ( نادي الزيتون الرياضي ) شمالاً ضمن جهود تحسين حالة الشوارع وتسهيل الحركة المرورية عليها.
وذكرت البلدية أنها وظفت حالة الإغلاق التي تشهدها المدينة وتوقف حركة السير وتم إغلاق المنطقة المذكورة من الشارع بالتعاون مع إدارة شرطة المرور لإنجاز أعمال الصيانة للمنطقة.
وأضافت أنه تم البدء في أعمال الصيانة منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة ومن المتوقع أن تستمر الأعمال حتى نهاية يوم غداً السبت.
وأوضحت أنه سيتم قص وتفريغ لأجزاء وطبقات الإسفلت المهترئة والمتأكلة ثم وضع طبقة من مادة ( البسكورس ) يتبعها رصف المكان بمادة الإسفلت الساخن.
وبينت أن أعمال الصيانة تجري ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وكانت بلدية غزة قد أنجزت أعمال صيانة لشوارع ومفارق حيوية خلال العام الماضي 2020 والعام الحالي بتكلفة بلغت نحو مليون دولار.
وشملت أعمال الصيانة شوارع ومفارق عدة منها؛ شارع عمر المختار، والوحدة، ويافا، وعز الدين القسام، والأقصى، وعون الشوا، وامتداد أحمد عبد العزيز، والطواحين، ومفارق السرايا، و " ضبيط " والشفاء، وشوارع ومفارق أخرى.