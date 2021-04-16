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بلدية غزة تشرع بأعمال صيانة للمسار الشرقي لشارع صلاح الدين

16 نيسان / أبريل 2021 12:50

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غزة-الرأي

بدأت بلدية غزة صباح اليوم أعمال صيانة المسار الشرقي لشارع صلاح الدين من تقاطع مسجد صلاح الدين جنوباً وحتى تقاطع شارع مدرسة صفد ( نادي الزيتون الرياضي ) شمالاً ضمن جهود تحسين حالة الشوارع وتسهيل الحركة المرورية عليها.
وذكرت البلدية أنها وظفت حالة الإغلاق التي تشهدها المدينة وتوقف حركة السير وتم إغلاق المنطقة المذكورة من الشارع بالتعاون مع إدارة شرطة المرور لإنجاز أعمال الصيانة للمنطقة.
وأضافت أنه تم البدء في أعمال الصيانة منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة ومن المتوقع أن تستمر الأعمال حتى نهاية يوم غداً السبت.
وأوضحت أنه سيتم قص وتفريغ لأجزاء وطبقات الإسفلت المهترئة والمتأكلة ثم وضع طبقة من مادة ( البسكورس ) يتبعها رصف المكان بمادة الإسفلت الساخن.
وبينت أن أعمال الصيانة تجري ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وكانت بلدية غزة قد أنجزت أعمال صيانة لشوارع ومفارق حيوية خلال العام الماضي 2020 والعام الحالي بتكلفة بلغت نحو مليون دولار.
وشملت أعمال الصيانة شوارع ومفارق عدة منها؛ شارع عمر المختار، والوحدة، ويافا، وعز الدين القسام، والأقصى، وعون الشوا، وامتداد أحمد عبد العزيز، والطواحين، ومفارق السرايا، و " ضبيط " والشفاء، وشوارع ومفارق أخرى.
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