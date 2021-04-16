"الأحوال المدنية" تُنجز أكثر من 81 ألف معاملة للمواطنين

غزة-الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 81 ألف و586 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة خلال الرُبع الأول من العام الجاري 2021.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 52 ألف و175 بطاقة هوية توزعت ما بين (بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان -بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف).

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغ 27 ألف و468 " معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد-وفاة مغتربين، سجل سكاني ".

بدورها سلمت الأحوال المدنية " 1943"معاملة تنوعت ما بين ( تصحيح أحوال مدنية- إفادات - إعادة قيد) خلال هذا الرُبع، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمسة.

الجدير ذكرة أن دور الإدارة العامة للأحوال المدنية يكمُن في تقديم الخدمات المدنية فيما يتعلق بالأوراق الثبوتيه اللازمة للمواطن الغزي طوال فترة حياته وحتى مماته