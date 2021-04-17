برشلونة يواجه أتلتيك بيلباو فى نهائى كأس ملك اسبانيا الليلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت صوب ملعب استاد "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية لمتابعة نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في المباراة التي يسعى خلالها رونالد كومان المدير الفني للبارسا الى التتويج بالبطولة الأولى له مع الفريق الكتالوني.

تخطى أتلتيك بلباو نظيره ليفانتي في دور نصف نهائي بطولة كأس الملك بعدما فاز الفريق الباسكي في الوقت الإضافي.

أما نادي برشلونة فقد حقق ريمونتادا أمام إشبيلية، حيث فاز في العودة بنتيجة 3-0 وقد انتهت مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

يعود برشلونة مجددا لخوض مباراة نهائي في أحد ملاعب مدينة إشبيلية الثلاثة؛ بيزخوان، فيامارين ولا كارتوخا حيث عانى البارسا من إخفاقات عندما يلعب النهائي.

آخر مباراة نهائي فاز بها برشلونة في المدينة الأندلسية ترجع إلى 10 من شهر مايو عام 1925 عندما انتصر في نهائي البطولة الإسبانية ضد أريناس دي جيتكسو في فيتكوريا، وبعد ذلك لم يعرف طعم الانتصار بكأس في ملاعب إشبيلية.

وفي بيزخوان خسر برشلونة أمام ستيوا في نهائي كأس أوروبا بتاريخ 7 مايو 1986 وانتهت المباراة بنتيجة (0/0) وحُسمت بركلات الترجيح.

أما في عام 2019 ظهرت بوادر العقدة في فيامارين حين فاز فالنسيا بكأس الملك 2-1 في 25 مايو ضد برشلونة رغم الأداء القوي للبلاوجرانا وفي العام الجاري، وتحديدًا بشهر يناير الماضي أكد لا كارتوخا على الفكرة.

بينما خسر برشلونة على يد أتلتيك بيلباو بثلاثية مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر، وسيتجدد اللقاء بين نفس الفريقين على نفس الملعب ولكن بنهائي كأس الملك، حيث سيسعى البلاوجرانا للانتقام وللتخلص من عقدة الـ 96 عامًا.

ويتطلع "الأسود" للفوز باللقب وتعويض خسارتهم لنهائي الكأس نسخة الموسم الماضي قبل أسبوعين أمام ريال سوسيداد بهدف نظيف.

وضمت قائمة برشلونة للمباراة 26 لاعباً هم: تير شتيجن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، جريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ميسي، ديمبيلي، ريكي بويج، نيتو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، ألبا، ماتيوس فيرنانديز، سيرجي روبرتو، دي يونج، أنسو فاتي، أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينا، إلياكس موريبا، مينجيزا وتيناس.