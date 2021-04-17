أنيلكا يصعق النصر السعودى فى كأس العالم للأندية

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

مباريات ريال مدريد ضد النصر السعودى دائمًا ما تتسم بالقوة والندية على مدار التاريخ، سواء محليا أو على مستوى المواجهات الدولية.

شهدت مواجهة ريال مدريد ضد النصر السعودى فى كأس العالم للأندية بالنسخة الأولى تسجيل الفرنسى نيكولا انيلكا لاعب ريال مدريد أول أهداف البطولة فى المباراة التى انتهت بفوز ريال مدريد 3 / 1.