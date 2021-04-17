مورينيو: متفاءل بإصابة هارى كين وغير مهتم بتصريحات بوجبا

أبدى البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام تفاؤله بعدم خطورة الإصابة التى تعرض لها نجمه هارى كين فى الدقائق الأخيرة من مواجهة إيفرتون، التى انتهت منذ قليل بالتعادل 2 – 2، فى افتتاح مباريات الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2020 – 2021.

وتعرض هاري كين، نجم فريق توتنهام للإصابة على مستوى الكاحل، في الوقت بدل الضائع من المباراة ليخرج مستبدلا ويشارك بدلا منه ديلي آلي.

تحدث مورينيو عقب نهاية المباراة قائلا: "من المبكر الحديث عن الإصابة التى تعرض لها هارى كين، أنا متفاءل بأن الإصابة ليست خطيرة".

وعن تصريحات بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وانتقاده لك، رد المدرب البرتغالى قائلا:" أود أن أقول أنني لا أهتم على الإطلاق بما قاله".

وأكد مدرب السبيرز على أن نتيجة التعادل عادلة، قائلا:"كلا الفريقين حاولا الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث، وأعتقد أن نتيجة التعادل عادلة، الفريقان متشابهين فى أوجه عديدة".

إيفرتون ضد توتنهام

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث أحرز النجم هاري كين هدف توتنهام في الدقيقة 26، بعد أن سدد كرة قوية بسراه من داخل منطقة الجزاء.

ونجح الأيسلندي جيلفي سيجوردسون في تسجيل هدف تعادل إيفرتون من ركلة جزاء في الدقيقة 31، بعد أن تعرض الكولومبي خاميس رودريجيز للعرقلة من الإسباني ريجيلون داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني عاد سيجوردسون ويسجل هدف إيفرتون الثاني في الدقيقة 61 بطريقة رائعة بقدمه اليسرى.

وفي الدقيقة 68 نجح النجم هاري كين في تسجيل هدف توتنهام الثاني، بعد استغلاله خطأ مدافعي إيفرتون في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 21 هدفا في صدارة الهدافين، بفارق هدفين عن النجم المصري محمد صلاح الذي سجل 19 هدفا قبل مواجهة ليفربول أمام ليدز يونايتد في ختام الجولة الـ32 من المسابقة.

وسجل كين الهدف رقم 20+ له في الدوري الممتاز للموسم الخامس في تاريخه، كما سجل هدفه الـ164 بمسيرته بالبريميرليج ليتخطى عدد أهداف أسطورة ليفربول روبي فاولر.

بتلك النتيجة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، في حين يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز السابع برصيد 50 نقطة.