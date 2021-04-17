وكالة الرأي الفلسطينية إحذر 6 أطعمة تعرض صحة أمعائك للخطر وكالة الرأي الفلسطينية كيف يساعد ماء جوز الهند مرضى السكر وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: موجة حارة وجافة تضرب فلسطين حتى الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية مورينيو: متفاءل بإصابة هارى كين وغير مهتم بتصريحات بوجبا وكالة الرأي الفلسطينية أنيلكا يصعق النصر السعودى فى كأس العالم للأندية وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يواجه أتلتيك بيلباو فى نهائى كأس ملك اسبانيا الليلة وكالة الرأي الفلسطينية حمدان: نتنياهو يماطل ولا يريد دفع ثمن صفقة التبادل وكالة الرأي الفلسطينية القسام تزف القائد "عثمان" أحد منفذي عملية التلة الفرنسية وكالة الرأي الفلسطينية تقرير: الاحتلال يستعد لمواجهة مع غزة وحماس تواصل التطوير وكالة الرأي الفلسطينية غزة الأكثر لهيبا.. موجة حر قادمة لفلسطين
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية إضافة أرقام الصفحات فى Word على ويندوز

17 نيسان / أبريل 2021 09:51

1
1

إذا كنت تستخدم برنامج الـ"Word" على ويندوز، فيمكنك ببساطة إضافة أرقام صفحات، وليس فقط لصفحاتك بل أيضا معرفة العدد الإجمالى من صفحات المستند، وكل ذلك من خلال بعض الخطوات التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، حيث نقدم لك أولا خطوات إضافة أرقام الصفحات:

1. اضغط فوق "إدراج"، في مستند مفتوح.

2. اختر رقم الصفحة.

3. حدد موقعًا، إما رأسى أو أسفل الصفحة، وذلك لأرقام الصفحات من القائمة المنسدلة، ثم قم بالتمرير عبر خيارات النمط واضغط فوق الخيار الذى تفضله.

4. إذا كنت لا تريد ترقيم الصفحة الأولى أو صفحة العنوان للمستند، فانتقل إلى علامة التبويب تصميم واختر صفحة أولى مختلفة.

5. حدد رقم الصفحة متبوعًا بتنسيق أرقام الصفحات.

6. اضغط على الدائرة بجوار "البدء عند:" واضبط الرقم على صفر.

7. حدد موافق قبل اختيار إغلاق الرأس وأسفل الصفحة لإنهاء التحرير.

كيفية تضمين العدد الإجمالي للصفحات في مستند Word على ويندوز

يمكن لمستخدمي ويندوز الذين يستخدمون Microsoft Word أيضًا تضمين إجمالي عدد الصفحات في المستند إلى جانب أرقام الصفحات الفردية.

تتبع العملية العديد من الخطوات مثل إدخال أرقام الصفحات، الانتقال إلى قائمة "إدراج"، واختيار "رقم الصفحة" من القائمة المنسدلة قبل اختيار موقع أرقام الصفحات.

وعندما تقوم بالتمرير عبر تنسيقات أرقام الصفحة، عليك تحديد واختيار قسم "الصفحة"، فهناك العديد من أنماط المحاذاة لهذا، ومنها اليسار والوسط واليمين، وبمجرد اختيارك الذي تريده، اضغط فوق إغلاق رأس وأسفل الصفحة لتعيينه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينفذ مخيم "الاعلام السياسي النسوي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟