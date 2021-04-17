مجمع الشفاء : نجاح استئصال ورم سرطاني كبير لعشرينى

غزة-الرأي

تمكن فريق جراحة و مناظير الصدر برئاسة د.رائد العرينى رئيس قسم جراحة الصدر بمجمع الشفاء الطبى ، من استئصال الرئة اليمنى كاملة وجميع محطات الغدد الليمفاوية بتجويف الصدر لشاب يبلغ من العمر ٢١ عاما يعاني من كحة مدممة والتهابات شديدة في الصدر وورم سرطاني منذ عدة شهور.

و عَدّ د. العرينى هذه العملية التى استمرت لأربع ساعات متواصلة من الجراحات النوعية وتحتاج لمهارة عالية ودقة متناهية خاصة و بعد تشخيصه بورم متمركز بداخل الشعب الهوائية الرئيسة للرئة اليمنى.

ويشير إلى أن المريض وبعد اجراء العملية و المتابعة العلاجية يتمتع بصحة جيدة وغادر المشفى دون أي مضاعفات.

يذكر بأن هذه الحالة السابعة من هذا النوع خلال ٣ سنوات الاخيرة والتى أجريت جميعها بنجاح كبير وفق قول د.العرينى، لافتا الى أن هذا النوع من العمليات كان يحول سابقا للعلاج بالخارج، اما الآن فأصبحت تجرى بأيد محلية فى مستشفيات قطاع غزة.

وشارك في العملية كلا من د.محمد أبوحسان ود.مالك الثلاثيني واستشاري التخدير د.هشام الزيناتي ود.قاسم اليازجي وفني التخدير سعد أبوشعبان وتمريض العمليات ابراهيم سالم ومحمود صالحة

