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السراج يتفقد أعمال صيانة شارع صلاح الدين

17 نيسان / أبريل 2021 11:34

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غزة-الرأي

تفقد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج أعمال صيانة شارع صلاح الدين في حي الزيتون والذي تنفذه البلدية ضمن مشروع صيانة الطرق لتحسين حالتها وتسهيل الحركة المرورية عليها.
وتجول رئيس البلدية برفقة مدير دائرة التنسيق والإشراف م. خليل الشقرا في منطقة الأعمال وإطلع على التفاصيل والجهود المبذولة لإنجازها.
وأكد د. السراج أن البلدية تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة لتحسن واقع الشوارع والمفارق الرئيسة في المدينة ونفذت منذ بداية العام الماضي وحتى الأن مشاريع صيانة الشوارع والطرق بمساحة إجمالية بلغت نحو 45 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية بلغت مليون دولار، مشيدا بالجهود التي تبذلها طواقم البلدية والجهة المنفذة للأعمال وتفانيهم في العمل.
وكانت بلدية غزة قد بدأت صباح اليوم بأعمال صيانة شاملة للمنطقة المحصورة بين تقاطعي مسجد صلاح الدين جنوباً وحتى تقاطع شارع مدرسة صفد شمالاً ( نادي الزيتون الرياضي ) ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال الصيانة بنهاية اليوم 
 

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